Иностранные звезды, которые получили российское гражданство

Стали россиянами!

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Наталья Орейро

В 2021 году Президент России подписал указ о выдаче гражданства звезде сериала «Дикий ангел». Русский паспорт получил и сын актрисы. Орейро имеет в России невероятную популярность, она много раз приезжала в нашу страну с гастролями. Артистка изучила русскую классику, освоила язык на уровне понимания речи и даже выступала в кокошнике. А позднее аргентинская звезда записала песню и видеоклип на русском языке. Однажды в интервью она пошутила, что так часто бывает в России, что пора бы Президенту дать ей гражданство. А он возьми — и дай.

Милош Бикович

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Сербский актер, звезда фильма «Солнечный удар» не так давно живет в России. Известие о гражданстве Милош встретил словами: «Для меня это благословение и источник счастья».

Стивен Сигал

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Зарубежный актер признавался, что ему нравится российская культура. Стивен часто рассказывал, что его отец был русским, а семья жила во Владивостоке. Сигал даже совершил тур по Калмыкии, Тыве и Якутии, чтобы отыскать свои корни. А еще артист хотел развивать бизнес на Сахалине.

Кэри-Хироюки Тагава

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Один из самых знаменитых злодеев боевиков конца 1980-х — начала 1990-х. В 2015 году американский актёр японского происхождения принял православие крещение с именем Пантелеимон. А вскоре официально стал гражданином России. При том, что с 1992 года Кэри-Хироюки Тагава постоянно живёт на Гавайских островах.

Орнелла Мути

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