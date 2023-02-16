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2 часа назад

Любовь Успенская заявила, что у нее нет времени на свидания

Газета.Ru

Певица Любовь Успенская поделилась подробностями личной жизни в беседе с «Пятым каналом».

Любовь Успенская заявила, что у нее нет времени на свидания
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Успенская призналась, что не планирует заводить романы. Она объяснила, что ее карьера и образ жизни не позволяют найти мужчину под стать.

«Какое свидание, ребята? Я не имею времени поесть. Я сегодня приехала с Красноярска. Прямо прилетела с самолета домой, приняла душ и уже здесь, на сцене», — заявила певица.

Артистка добавила, что для семьи необходимо особое внимание, которого у нее нет. Успенская полностью погружена в карьеру и часто находится на гастролях.

Звёзды,Любовь Успенская,
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