Наталья Штурм впервые показала полуторагодовалого внука

Николоз растет кудрявым и улыбчивым мальчиком.
У 56-летней певицы Натальи Штурм есть 33-летняя дочь Елена, которая в 2019 году подарила ей внука Даниэля. А в 2021 году наследница артистки родила второго мальчика, которого назвали Николозом.
Все это время звездная семья не показывала младшего ребенка публике. Но сегодня Наталья решила сделать исключение и выложила снимки Николоза.
«Знакомьтесь — Николоз самый младший. Ему 1.3, курчавый, громкий, улыбчивый и основательный. Первый раз с ним играла, плюсы — не сыпет вопросами, минусы — секунда он что-то сожрал. Мальчишки…» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала пост звезда.