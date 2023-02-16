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37 минут назад

Знаменитые женщины, которые жили в нищете

New Magazine

Выросли в бедности!

Знаменитые женщины, которые жили в нищете
Фото: New MagazineNew Magazine

Дженнифер Лопес

Джей Ло выросла в самом опасном районе Нью-Йорка, Бронксе, в семье пуэрториканцев Гваделупе Родригес и Дэвида Лопеса, которые почти не говорили по английски. В семье было трое детей. Когда Лопес исполнилось 18, она оказалась на улице без гроша в кармане. Дело в том, что она мечтала петь и танцевать, а ее мать настаивала на карьере юриста. Поэтому Джей просто ушла из дома.

Сара Джессика Паркер

New Magazine

Семья будущей звезды «Секса в большом городе» была настолько бедной, что им частенько отключали в квартире электричество за неуплату. «Наверное, поэтому у меня такие странные отношения с деньгами. Думаю, это вид особого извращения, когда хочется постоянно копить деньги, как это делаю я», – призналась звезда журналу The New York Times.

Настасья Самбурская

New Magazine

Едва ли миллионы ее поклонников в соцсетях знают, что Настасья в детстве отчаянно сражалась с нищетой. Одно время у будущей звезды не было теплой зимней обуви, и в школу приходилось ходить в босоножках. После выпускного, на котором она не могла похвастаться дорогими туфлями или роскошным бальным платьем, Настасья уехала из родного Приозерска в Москву, где поступила в университет и работала на трех работах, чтобы выжить.

Кристина Асмус

New Magazine

Будущая яркая актриса росла в многодетной семье, приходилось донашивать одежду за старшими сестрами. Их семья ютилась в коммуналке, но девушка продолжала верить, что станет знаменитой актрисой.

Наталья Водянова

New Magazine

Отец будущей модели рано ушел из семьи и не хотел с ней общаться. Мать Натальи во втором браке родила еще двоих девочек, у одной из которых из диагностирован ДЦП. Поэтому Наталья сделала все возможное и невозможное, чтобы помочь матери ухаживать за детьми. Помогала матери торговать на рынке.

Звёзды,Сара Паркер,Кристина Асмус,Дженнифер Лопес,Настасья Самбурская,Наталья Водянова,
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