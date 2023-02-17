Дочь Мадонны вышла на подиум в чересчур коротком платье и была обругана

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон приняла участие в показе Luis De Javier в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

26-летняя знаменитость вышла на подиум шоу, которое состоялось в рамках Недели моды в Нью-Йорке, в корсетном мини-платье красного цвета, частично оголявшем ее грудь. Наряд был также украшен дьявольскими рогами, при этом образ манекенщицы дополняли чулки и туфли на каблуках в тон одежды. Кроме того, она надела кепку с аналогичными рогами.

Читатели издания не оценили внешний вид Леон и обругали ее в комментариях под размещенными кадрами. «Зачем она обесцветила брови? Ужасный тренд», «Мать была круче дочери!», «Выглядит ужасно», «Платье ей явно не по размеру», «Яблоко от яблони», «Отвратительный образ», «Как обычно — пошло», «Чересчур короткая длина!» — высказывались пользователи сети.