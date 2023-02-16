Молодую жену Саруханова до слез расстроила критика в соцсетях

«Нашла себе, тоже мне, дедушку», — Лесе писали. А одна тетка мне написала: «Что это за мода такая — на детях жениться?» — рассказал Саруханов. Артист отметил, что спокойно относится к негативу в его адрес, так как привык «ко всем тумакам».