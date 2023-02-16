Молодую жену Саруханова до слез расстроила критика в соцсетях

Певец Игорь Саруханов признался в беседе с Prozvezd, что его жена Леся Садовская сильно переживает из-за критики в социальных сетях.
Саруханов отметил, что негативные высказывания довели супругу до слез. По словам артиста, он старается объяснить жене, что не стоит обращать внимание на хейтеров. Причиной критики стала разница в возрасте пары — 66-летний музыкант старше возлюбленной на 30 лет.
«Нашла себе, тоже мне, дедушку», — Лесе писали. А одна тетка мне написала: «Что это за мода такая — на детях жениться?» — рассказал Саруханов. Артист отметил, что спокойно относится к негативу в его адрес, так как привык «ко всем тумакам».