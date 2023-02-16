Певица Клава Кока заговорила о завершении музыкальной карьеры

Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга) сомневается, что ей стоит продлевать контракт с музыкальным лейблом Black Star. По признанию девушки, она может уйти в иную сферу, которая не будет связана с музыкой, или стать матерью.

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«Я пока не знаю. Может быть мы будем продлевать контракт, возможно, нет. Может быть я посчитаю нужным и захочу вообще уйти в другую сферу, например воспитывать детей», — заявила певица в шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» на телеканале «Россия-1».

Однако после этого Клава Кока добавила, что от ухода из музыкальной индустрии ее удерживает генеральный директор и соучредитель Black Star Павел Курьянов.