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1 час назад

Беременная звезда «Дома-2» Алиана Устиненко рассекретила пол ребенка

Super.ruиещё 1

Самая скрытная участница реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко дозирует информацию о себе и раскрывает карты постепенно. Сначала рассекретила саму беременность, спустя время показала отца будущего ребенка. Настал момент раскрыть и пол малыша, решила блогер и опубликовала в запрещенной сети видео гендер-пати. Теперь мы в курсе, что у Алианы Устиненко и ее бойфренда, профессионального музыканта Макса Мечникова (Маркуса) родится дочь! Так что уже скоро (предполагаемая дата родов 24 апреля) Алиана станет дважды мамой: у девушки подрастает сын школьного возраста. Поздравляем!

Беременная звезда «Дома-2» рассекретила пол ребенка
Фото: Super.ruSuper.ru

Но, надо признать, догадки о том, что беременная звезда реалити ждет именно девочку, у подписчиков появились еще в декабре прошлого года. В свой день рождения она поделилась фото с куском торта с полоской розового цвета внутри. От прямого ответа одной из подписчиц в комментариях к посту на вопрос, правильно ли понят намек, будущая мама лишь отшутилась смайликом.

Ранее будущему ребенку Алианы Устиненко врачи поставили ошибочный диагноз.

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