Папарацци сняли звезду «Отчаянных домохозяек» без макияжа

Американская актриса Ева Лонгория появилась на публике без макияжа и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Папарацци сняли 47-летнюю звезду телесериала «Отчаянные домохозяйки» во время прогулки в Беверли-Хиллз. Знаменитость запечатлели в водолазке, брюках и рубашке-жакете в белой гамме. Ее образ дополняли кроссовки в тон наряду, оформленные золотистыми вставками.

Также на размещенных кадрах видно, что актриса решила отказаться от косметики, а волосы она распустила и зачесала назад.