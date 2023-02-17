Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
2 часа назад

Папарацци сняли 47-летнюю звезду «Отчаянных домохозяек» без макияжа

Lenta.ruиещё 1

Американская актриса Ева Лонгория появилась на публике без макияжа и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Папарацци сняли звезду «Отчаянных домохозяек» без макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Папарацци сняли 47-летнюю звезду телесериала «Отчаянные домохозяйки» во время прогулки в Беверли-Хиллз. Знаменитость запечатлели в водолазке, брюках и рубашке-жакете в белой гамме. Ее образ дополняли кроссовки в тон наряду, оформленные золотистыми вставками.

Также на размещенных кадрах видно, что актриса решила отказаться от косметики, а волосы она распустила и зачесала назад.

Ранее Ева Лонгория снялась в откровенном образе и удивила фанатов моложавой внешностью. Так, артистка поделилась в своих соцсетях фото, на котором позирует у бассейна в купальнике, оформленном глубоким декольте и горизонтальными полосками. При этом она немного согнула левую ногу, придерживая правой рукой шляпу.

Звёзды,Ева Лонгория,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий