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24 минуты назад

Райан Рейнольдс поделился первыми впечатлениями после рождения четвертого ребенка

Super.ru

Несколько дней назад стало известно о долгожданном прибавлении в звездной семье: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. Новостью об этом актриса поделилась в личном блоге, опубликовав фото без беременного живота, зато с мужем и свекровью. Намек был довольно очевидным, поэтому все сразу начали поздравлять пару. Скрытные родители пока продолжают хранить в секрете имя и пол малыша, но вот первый комментарий после случившегося счастливый папа уже успел дать.

Рейнольдс поделился впечатлениями после рождения четвертого ребенка
Фото: Super.ruSuper.ru

Как сообщает издание Page Six, в программе Power Lunch на канале CNBC Рейнольдс поделился подробностями жизни семьи уже с четырьмя детьми. По словам актера, Блейк прекрасно справляется с ролью многодетной матери; они очень взволнованы произошедшим событием. «Послушайте, мы бы не делали это четыре раза, если бы нам это не нравилось, — пошутил Рейнольдс. И добавил: У всех все отлично. На самом деле это просто фантастика».

Не обошлось, конечно, и без знаменитых шуточек Райана. Актер признался, что у них дома сейчас настоящий зоопарк. «Честно говоря, кажется, что я проведу здесь остаток своей жизни», — сказал многодетный отец, сидя на кухне (видимо, это единственный островок спокойствия в их доме). И все же по лицу Рейнольдса было видно, что он очень счастлив. А мы то как рады за самую обаятельную пару Голливуда!

Звёзды,Райан Рейнольдс,
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