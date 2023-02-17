Рейнольдс поделился впечатлениями после рождения четвертого ребенка

Несколько дней назад стало известно о долгожданном прибавлении в звездной семье: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. Новостью об этом актриса поделилась в личном блоге, опубликовав фото без беременного живота, зато с мужем и свекровью. Намек был довольно очевидным, поэтому все сразу начали поздравлять пару. Скрытные родители пока продолжают хранить в секрете имя и пол малыша, но вот первый комментарий после случившегося счастливый папа уже успел дать.

Фото: Super.ru Super.ru

Как сообщает издание Page Six, в программе Power Lunch на канале CNBC Рейнольдс поделился подробностями жизни семьи уже с четырьмя детьми. По словам актера, Блейк прекрасно справляется с ролью многодетной матери; они очень взволнованы произошедшим событием. «Послушайте, мы бы не делали это четыре раза, если бы нам это не нравилось, — пошутил Рейнольдс. И добавил: У всех все отлично. На самом деле это просто фантастика».