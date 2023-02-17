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2 часа назад

Виктория Бекхэм, Кейт Мосс и другие звезды посетили поминальную службу по Вивьен Вествуд

Газета.Ru

Бывшая солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм, супермодель Кейт Мосс и другие звезды посетили поминальную службу по модельеру Вивьен Вествуд. Об этом сообщает Vogue.

Звезды посетили поминальную службу по Вивьен Вествуд
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший четверг, 16 февраля, в Саутваркском соборе в Лондоне состоялась поминальная служба по Вивьен Вествуд, умершей полтора месяца назад. Попрощаться с модельером пришли Виктория Бекхэм, Кейт Мосс с дочерью Лилой, Хелена Бонэм Картер, Эль Фаннинг, Бьянка Джаггер, Джорджия Джаггер, Айрис Лоу, Гвендолин Кристи и Джайлс Дикон, Сэди Фрост, Марк Джейкобс, Пол Смит, Анна Винтур, Эдвард Эннинфул и многие другие звезды.

Перед собравшимися выступил вдовец Вивьен Вествуд Андреас Кронталер. В своей речи Кронталер вспомнил, как познакомился с Вествуд в Университете прикладных искусств Вены, когда он был студентом, а она — преподавателем. «Я посмотрел на нее и понял, что она моя любимая девочка, и я буду с ней навсегда», — поделился он.

29 декабря не стало Вивьен Вествуд. Британский модельер «мирно скончалась в окружении своей семьи» в своем доме в пригороде Лондона Клэпхэме. Ей был 81 год.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, кем была Вивьен Вествуд.

Звёзды,Эдвард Эннинфул,Андреас Кронталер,Бьянка Джаггер,Хелена Картер,Гвендолин Кристи,Пол Смит,Виктория Бекхэм,Анна Винтур,Марк Джейкобс,Кейт Мосс,
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