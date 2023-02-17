Звезды посетили поминальную службу по Вивьен Вествуд

Перед собравшимися выступил вдовец Вивьен Вествуд Андреас Кронталер. В своей речи Кронталер вспомнил, как познакомился с Вествуд в Университете прикладных искусств Вены, когда он был студентом, а она — преподавателем. «Я посмотрел на нее и понял, что она моя любимая девочка, и я буду с ней навсегда», — поделился он.