Клава Кока заговорила о завершении музыкальной карьеры

"Я пока не знаю, может быть, мы будем продлевать контракт (с Black Star - прим. "Кинократии"), возможно, нет", - приводит слова артистки портал "Звук". "Может быть, я посчитаю нужным и захочу вообще уйти в другую сферу, например, воспитывать детей", - добавила Кока.