Клава Кока заговорила о завершении музыкальной карьеры

26-летняя российская артистка, выступающая как Клава Кока, заявила, что может уйти с лейбла Black Star и завершить музыкальную карьеру.
"Я пока не знаю, может быть, мы будем продлевать контракт (с Black Star - прим. "Кинократии"), возможно, нет", - приводит слова артистки портал "Звук". "Может быть, я посчитаю нужным и захочу вообще уйти в другую сферу, например, воспитывать детей", - добавила Кока.
Впрочем, почти тут же Клава уточнила, что с подобного рода мыслями ей пока помогает справляться гендиректор и соучредитель лейбла Павел "Пашу" Курьянов.
Клавдия Высокова родилась в 1996 году в Екатеринбурге. Дебютный альбом выпустила в 2015-м, в 2018-м стала ведущей шоу "Орел и решка", записала дуэт с Бузовой. Озвучила Харриет в русской локализации анимационной комедии "100% волк", появилась в прошлогоднем квазиремейке "Иронии судьбы".
Ранее сообщалось, что после отдыха в Куршевеле Кока попала в больницу.