Шейк снялась в рекламе в пиджаке на голое тело

Российская модель Ирина Шейк приняла участие в рекламной камапнии бренда Marella. Соответствующие снимки публикует портал Fashion Gone Rogue.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Знаменитость позировала в различных локациях в нескольких откровенных нарядах упомянутой марки. Так, на одном из фото манекенщица запечатлена в желтом пиджаке на голое тело и брюках того же цвета, а на другом — в белом блейзере, также отказавшись от нижнего белья. Вдобавок Шейк сняли в атласном мини-платье и корсетном топе-бандо в сочетании с курткой.

При этом волосы модели были распущены, а на лицо ей нанесли макияж в нюдовых оттенках. Стилисты решили отказаться от аксессуаров, однако в руках Шейк держала белую сумку ретейлера. Автором съемки выступил французский фотограф Пьер-Анж Карлотти, который неоднократно сотрудничал с изданиями Purple, Dust, Dazed & Confused, 032c, а также с брендами Jacquemus, Proenza Schouler и Vetements.