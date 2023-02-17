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3 часа назад

Ида Галич пожаловалась на мошенничества от ее имени

Lenta.ru

Популярная российская телеведущая и блогерша Ида Галич пожаловалась на мошенничества от ее имени. В своем Telegram-канале она рассказала, что злоумышленники стали вымогать деньги у ее подписчиков.

Галич пожаловалась на мошенничества от ее имени
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Вы серьезно? Пока человек будет верить ** [дуракам], которые просто поставили такую же картинку на аватарку, ничего хорошего с ним не произойдет», — возмутилась Галич в ответ на вопрос, действительно ли она просит переводить ей деньги в комментариях под постом в Telegram-канале ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной.

Блогерша также указала, что никогда не просила деньги у своих поклонников, если это не касалось благотворительности — помощи людям или животным. «Разве я отправляла вас участвовать в сомнительных гивах, где спонсорами выступали зачастую каперы и мошенники?» — написала она.

Галич отметила, что дорожит репутацией и не стала бы обманывать своих поклонников, чего ни разу не делала за семь лет карьеры. «Я всегда тщательно со своей командой выбираю, с кем работать, а с кем нет. Я ни разу в жизни не предлагала купить вам сомнительные товары и услуги», — пояснила она.

О том, что мошенники стали орудовать в Telegram, Бородина рассказывала в начале февраля. Ведущая заверила подписчиков, что информация о конкурсах или об их результатах появляется в ее прямых эфирах, а не в комментариях под ее постами.

Звёзды,Ида Галич,Ксения Бородина,
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