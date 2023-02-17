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3 часа назад

Дава прокомментировал слухи о романе с Муцениеце: «Прекрасная девушка»

WomanHit.ruиещё 1

Артист не любит рассказывать о своей личной жизни.

Дава прокомментировал слухи о романе с Муцениеце
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Актриса Агата Муцениеце снялась в клипе блогера и певца Давида Манукяна, больше известного как Дава. В ролике знаменитости демонстрировали друг другу нежные чувства — они обнимались и целовались. После этого поклонники звезд стали думать, что Агату и Даву связывают не только рабочие отношений. И сейчас блогер решил расставить все точки над «i». «На тему отношений и что-либо связанное с этим я ничего не комментирую. Агата — прекрасная девушка, красивая, умная, харизматичная, профессионал своего дела», — отметил Манукян в эфире телешоу. Напомним, Муцениеце несколько лет назад развелась с коллегой Павлом Прилучным, от которого воспитывает двух детей. Певец же в 2021 году разорвал отношения с телеведущей Ольгой Бузовой.

Звёзды,Давид Манукян,Агата Муцениеце,
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