Дава прокомментировал слухи о романе с Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце снялась в клипе блогера и певца Давида Манукяна, больше известного как Дава. В ролике знаменитости демонстрировали друг другу нежные чувства — они обнимались и целовались. После этого поклонники звезд стали думать, что Агату и Даву связывают не только рабочие отношений. И сейчас блогер решил расставить все точки над «i». «На тему отношений и что-либо связанное с этим я ничего не комментирую. Агата — прекрасная девушка, красивая, умная, харизматичная, профессионал своего дела», — отметил Манукян в эфире телешоу. Напомним, Муцениеце несколько лет назад развелась с коллегой Павлом Прилучным, от которого воспитывает двух детей. Певец же в 2021 году разорвал отношения с телеведущей Ольгой Бузовой.