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2 часа назад

Дмитрий Маликов назвал целью своего творчества украшение жизни каждой женщины

FBM.ru

В нынешнем году российский исполнитель Дмитрий Маликов отмечает юбилей. Ровно 35 лет назад он впервые вышел на большую сцену. Мероприятие проходило в российской столице в Парке культуры.

Маликов назвал целью своего творчества украшение жизни каждой женщины
Фото: FBM.ruFBM.ru

В честь данного события артист решил дать небольшое интервью изданию «Московский Комсомолец». В нем певец высказался касательно своего творчества и наряду с этим поделился советом с мужчинами о том, как можно сделать жизнь женщин чуточку счастливее.

«Девушки, которые растут вместе с моими песнями, уже стали мамами, а многие и бабушками. Мне их нужно поддерживать. Восторг, восхищение женщинами — это очень важно. Их это заряжает и делает их жизнь краше — в этом тоже моя миссия», – прокомментировал исполнитель.

Звёзды,Дмитрий Маликов,
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