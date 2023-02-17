Маликов назвал целью своего творчества украшение жизни каждой женщины

В нынешнем году российский исполнитель Дмитрий Маликов отмечает юбилей. Ровно 35 лет назад он впервые вышел на большую сцену. Мероприятие проходило в российской столице в Парке культуры.
В честь данного события артист решил дать небольшое интервью изданию «Московский Комсомолец». В нем певец высказался касательно своего творчества и наряду с этим поделился советом с мужчинами о том, как можно сделать жизнь женщин чуточку счастливее.
«Девушки, которые растут вместе с моими песнями, уже стали мамами, а многие и бабушками. Мне их нужно поддерживать. Восторг, восхищение женщинами — это очень важно. Их это заряжает и делает их жизнь краше — в этом тоже моя миссия», – прокомментировал исполнитель.