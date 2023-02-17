Маликов назвал целью своего творчества украшение жизни каждой женщины

«Девушки, которые растут вместе с моими песнями, уже стали мамами, а многие и бабушками. Мне их нужно поддерживать. Восторг, восхищение женщинами — это очень важно. Их это заряжает и делает их жизнь краше — в этом тоже моя миссия», – прокомментировал исполнитель.