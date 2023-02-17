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2 часа назад

53-летняя Кэтрин Зета-Джонс в платье-бюстье появилась на премьере в Лондоне

Газета.Ru

Актриса Кэтрин Зета-Джонс в платье-бюстье посетила премьеру в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Кэтрин Зета-Джонс в платье-бюстье появилась на премьере в Лондоне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший четверг, 16 февраля, в Лондоне состоялась премьера приключенческого фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Мероприятие посетили звезды, в том числе Кэтрин Зета-Джонс. 53-летняя актриса появилась на публике в незабудковом платье-бюстье в пол. Компанию ей составил ее супруг, 78-летний Майкл Дуглас.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас начали встречаться в 1998 году, вопреки 25-летней разнице в возрасте, а спустя два года, в 2000-м, сыграли свадьбу. В том же году у молодоженов родился сын Дилан Майкл, а в 2003-м на свет появилась дочь Кэрис Зета.

У Дугласа также есть сын от первого брака — 44-летний Кэмерон.

В 2013 году Майкл Дуглас заявил о намерении развестись с Кэтрин Зета-Джонс, на тот момент боровшейся с тяжелыми психическими заболеваниями, однако супруги сумели спасти свой брак.

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