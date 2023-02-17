Рианна сравнила выступление на Супербоуле с "выходом из тела"

«Это был почти выход из тела. Я не пела на сцене семь лет. Семь! От нуля до Суперкубка? Это безумие!» — высказалась Рианна.

Она подчеркнула, что вернулась на сцену ради фанатов, которые стали для нее мотивацией заниматься музыкой и делать успехи в карьере. Рианна призналась, что пока не знает, вернется ли на сцену или же будет проводить время с семьей.