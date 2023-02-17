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2 часа назад

Рианна сравнила выступление на Супербоуле после семилетнего перерыва с "выходом из тела"

Газета.Ru

Певица Рианна в интервью Vogue поделилась эмоциями от выступления на Супербоуле после семилетнего перерыва.

Рианна сравнила выступление на Супербоуле с "выходом из тела"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это был почти выход из тела. Я не пела на сцене семь лет. Семь! От нуля до Суперкубка? Это безумие!» — высказалась Рианна.

Она подчеркнула, что вернулась на сцену ради фанатов, которые стали для нее мотивацией заниматься музыкой и делать успехи в карьере. Рианна призналась, что пока не знает, вернется ли на сцену или же будет проводить время с семьей.

«По сути, из одного человека я стала двумя. Вы входите в больницу как пара, а выходите семьей из трех человек. Это безумие! И Боже мой, эти первые дни безумны! Ты не спишь. Вообще», — резюмировала Рианна.

Ранее Рианна призналась, что не знала о второй беременности во время съемки для Vogue.

Звёзды,Рианна,
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