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2 часа назад

Как выглядит младший брат Брэда Питта

Мира Маркина

Голливудского актера Брэда Питта знает весь мир, однако мало кто догадывается, что у него есть младший брат. В отличие от звездного родственника Дуглас сторонится светской жизни и избегает публичности, хотя его неоднократно пытались сделать частью шоу-бизнеса. Как он выглядит, смотрите в материале «Рамблера».

Как выглядит младший брат Брэда Питта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дуглас Питт на три года младше своего известного брата. В отличие от Брэда, он с юных лет увлекался техническими науками. Уже в 24 года он открыл первое собственное дело, связанное с информационными технологиями, а затем продолжил успешно строить карьеру в компьютерной сфере. Это еще не все достижения мужчины: вот уже много лет Дуглас занимается благотворительностью и даже является послом доброй воли в Танзании. Благодаря ему в стране открыли более десятка школ, он также помог развитию сельского хозяйства и местного туризма.

NBC

На сегодняшний день все бизнес-проекты Питта-младшего так или иначе связаны с поддержкой менее обеспеченных слоев общества. В своем родном штате Миссури мужчина финансирует школы, университеты и больницы, организует благотворительные мероприятия для помощи детям, бездомным, беженцам, а заодно продолжает попечительскую деятельность в Африке.

К слову, творчество Дугласу тоже небезразлично. Вот уже много лет брат Питта профессионально занимается фотографией и время от времени проводит выставки в крупных городах США. К тому же мужчина снимается в рекламе и мастерски пародирует известные образы Брэда.

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В личной жизни Питт-младший тоже преуспел: он уже больше 25 лет живет в браке со своей женой Лизой. У них трое детей: сын Лэндон и дочери Сидни и Рейган.

Звёзды,Брэд Питт,
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