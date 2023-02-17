Телеведущая и певица Ольга Бузова в красном монокини искупалась в водопаде в Африке. Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.
37-летняя Ольга Бузова поделилась с подписчиками в социальных сетях фотографиями из ЮАР. На снимках звезда запечатлена лежащей у подножия водопада в красном монокини, напоминающем знаменитый купальник Памелы Андерсон.
«Африка — мое магическое место», — подписала Бузова, подчеркнув, что, наконец, поставила в уме галочку напротив давнего желания искупаться в водопаде.
Новые фото не оставили подписчиков Ольги Бузовой равнодушными. «Мечта», «Когда красиво, тогда красиво», «Ты супер», — писали они в комментариях.