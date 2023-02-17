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49 минут назад

Ольга Бузова в красном монокини искупалась в водопаде в Африке

Газета.Ru

Телеведущая и певица Ольга Бузова в красном монокини искупалась в водопаде в Африке. Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Бузова в красном монокини искупалась в водопаде в Африке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

37-летняя Ольга Бузова поделилась с подписчиками в социальных сетях фотографиями из ЮАР. На снимках звезда запечатлена лежащей у подножия водопада в красном монокини, напоминающем знаменитый купальник Памелы Андерсон.

«Африка — мое магическое место», — подписала Бузова, подчеркнув, что, наконец, поставила в уме галочку напротив давнего желания искупаться в водопаде.

Новые фото не оставили подписчиков Ольги Бузовой равнодушными. «Мечта», «Когда красиво, тогда красиво», «Ты супер», — писали они в комментариях.

Звёзды,Памела Андерсон,Ольга Бузова,
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