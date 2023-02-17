Телеведущая и певица Ольга Бузова в красном монокини искупалась в водопаде в Африке. Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

37-летняя Ольга Бузова поделилась с подписчиками в социальных сетях фотографиями из ЮАР. На снимках звезда запечатлена лежащей у подножия водопада в красном монокини, напоминающем знаменитый купальник Памелы Андерсон.

«Африка — мое магическое место», — подписала Бузова, подчеркнув, что, наконец, поставила в уме галочку напротив давнего желания искупаться в водопаде.