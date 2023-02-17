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48 минут назад

Вдова Олега Табакова Марина Зудина с дочерью появилась на модной презентации

Газета.Ru

Вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина с дочерью Марией пришла на модную презентацию. Фотографии с мероприятия поступили в «Газету.Ru» от организаторов.

Вдова Табакова Марина Зудина с дочерью появилась на модной презентации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В отеле The Carlton Moscow состоялась презентация новой коллекции Oksana Kosareva. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе Мария Зудина и ее 16-летняя дочь Мария Табакова. Каждая из них появилась на публике в одежде упомянутого бренда. На актрисе был брючный костюм красного цвета, а на ее наследнице — жакет и платье цвета фуксия.

Среди гостей также были замечены Екатерина Одинцова, Анастасия Стоцкая, Наталья Земцова, Женя Малахова и другие звезды.

Звёзды,Женя Малахова,Наталья Земцова,Анастасия Стоцкая,Екатерина Одинцова,Олег Табаков,Марина Зудина,
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