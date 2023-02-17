Вдова Табакова Марина Зудина с дочерью появилась на модной презентации

Вдова Олега Табакова , актриса Марина Зудина с дочерью Марией пришла на модную презентацию. Фотографии с мероприятия поступили в «Газету.Ru» от организаторов.

В отеле The Carlton Moscow состоялась презентация новой коллекции Oksana Kosareva. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе Мария Зудина и ее 16-летняя дочь Мария Табакова. Каждая из них появилась на публике в одежде упомянутого бренда. На актрисе был брючный костюм красного цвета, а на ее наследнице — жакет и платье цвета фуксия.