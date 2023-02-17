"Это жестокая болезнь": как семья поддерживает Брюса Уиллиса

Семья Брюса Уиллиса 16 февраля объявила, что актеру диагностировали лобно-височную деменцию. Это заболевание не лечится и в большинстве случаев передается по наследству. При данном виде деменции лобная и височная доли головного мозга атрофируются, что сказывается на речи, характере и поведении человека.

По сравнению с прошлым годом, когда Брюс Уиллис ушел из кино, его болезненное состояние прогрессировало. Проблемы в общении — лишь немногое из того, с чем пришлось столкнуться голливудской звезде. Однако у актера есть большая семья, которая помогает ему пройти через это испытание. Подробнее — в материале "Рамблера".

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"Это жестокая болезнь, о которой многие из нас никогда не слышали и которая может поразить любого [...] Наша семья — это всего лишь одна семья с любимым человеком, который страдает от лобно-височной деменции", — написали в публичном обращении близкие Уиллиса.

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При этом под семейными заявлениями всегда подписываются семь человек — Эмма, Деми, Румер, Скаут, Таллула, Мейбл и Эвелин. Это пятеро детей Брюса Уиллиса и две жены, одна из которых — бывшая.

67-летний актер дважды за свою жизнь был женат. Сейчас — на 44-летней фотомодели и актрисе Эмме Хеминг. Они вступили в брак в 2009 году. За это время у пары родились двое дочерей. До 2000 года в течение 13 лет Брюс Уиллис был женат на Деми Мур. У бывших супругов три совместных, уже взрослых дочери. Несмотря на развод, они продолжили близкое общение и воспринимают себя как одну большую и крепкую семью. Деми Мур написала в своих социальных сетях, что они всемером — "дамы Уиллиса".

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"Мы проходим через это как крепкая семейная ячейка", — написали они в прошлогоднем заявлении, когда сообщили о том, что у актера афазия.

Ходили слухи, что Брюс Уиллис и Деми Мур возобновили любовные отношения. Бывшие супруги вместе проводили время на самоизоляции в 2020 году, публиковали совместные семейные фотографии, однако, как рассказала потом одна из дочерей актера Скаут, ее мачеха Эмма Хеминг тоже должна была приехать на каникулы, но была вынуждена остаться с детьми, а затем всех закрыли на карантин.

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