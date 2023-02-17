Дом Поризковой сгорел в день ее главного карьерного достижения

Супермодель Паулина Поризкова потеряла дом из-за пожара спустя несколько часов после известия о том, что она попала на обложку журнала Sports Illustrated. Об этом сообщает People .

В интервью Deadspin она рассказывала, что в 1984 году, когда дотла сгорел ее дом, за одну ночь потеряла все:

"У меня осталось только пальто, собака, кошка и паспорт. Не помню, чтобы у меня было даже нижнее белье".

Поризковой приходилось участвовать в телевизионных шоу и говорить, что на самом деле у нее нет проблем. Модель также вспомнила, что начинала модельную карьеру в 15 лет, и до 20 лет много пила и курила. Сейчас она придерживается здорового образа жизни и много времени посвящает уходу за собой.