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39 минут назад

Дом модели Паулины Поризковой сгорел в день главного карьерного достижения

Мира Маркина

Супермодель Паулина Поризкова потеряла дом из-за пожара спустя несколько часов после известия о том, что она попала на обложку журнала Sports Illustrated. Об этом сообщает People.

Дом Поризковой сгорел в день ее главного карьерного достижения
Фото: СоцсетиСоцсети

В интервью Deadspin она рассказывала, что в 1984 году, когда дотла сгорел ее дом, за одну ночь потеряла все:

"У меня осталось только пальто, собака, кошка и паспорт. Не помню, чтобы у меня было даже нижнее белье".

Поризковой приходилось участвовать в телевизионных шоу и говорить, что на самом деле у нее нет проблем. Модель также вспомнила, что начинала модельную карьеру в 15 лет, и до 20 лет много пила и курила. Сейчас она придерживается здорового образа жизни и много времени посвящает уходу за собой.

Паулина Поризкова снялась для обложки в прозрачном платье

Ранее 57-летняя Поризкова опубликовала фото топлес.

Звёзды,Паулина Поризкова,
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