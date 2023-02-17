Сябитова рассказала, что бывший возлюбленный упрекал ее в безразличии

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова призналась в Telegram-канале, что экс-возлюбленный обвинял ее в безразличии.
Партнер звезды объяснял свой упрек тем, что бывшая жена часто проверяла его на работе и посещала все корпоративы супруга. Именно такое поведение заставило мужчину трижды подумать, когда он собирался солгать или «поддаться искушению».
«Когда преступник знает, что за ним наблюдает полиция, он не идет на преступление, таким был аргумент моего мужчины. Самым удивительным было то, что такое отношение женщины для него было свидетельством того, что она привязана к нему, и стремится защитить любовь», — прояснила сваха.