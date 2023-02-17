Сябитова рассказала, что бывший возлюбленный упрекал ее в безразличии

«Когда преступник знает, что за ним наблюдает полиция, он не идет на преступление, таким был аргумент моего мужчины. Самым удивительным было то, что такое отношение женщины для него было свидетельством того, что она привязана к нему, и стремится защитить любовь», — прояснила сваха.