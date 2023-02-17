Дайнеко объяснила отказ от работы визажистов перед концертами

Отказ от работы визажистов перед выступлениями объяснила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Виктория Дайнеко. Она подкрепила пост видеозаписью того, как сама наносит себе макияж.
«У кого какая медитация перед концертом. Я люблю краситься и одновременно настраиваться на выход. И как бы я ни ценила труд визажистов, тут мне важно делать все самой, без посторонних людей, чтобы быть один на один с мыслями», — заявила артистка.
За пару часов пост собрал сотни лайков. В комментариях пользователи восхитились талантом певицы.