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1 час назад

Анна Семенович посоветовала "не утонуть в слюнях" озабоченному поклоннику

Газета.Ru

Певица Анна Семенович ответила на похабные замечания от поклонников в социальных сетях. Один из фанатов написал Семенович, что хочет "утонуть в ее сочной груди".

"Не утонуть в слюнях": Семенович дала совет озабоченному поклоннику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На это артистка посоветовала мужчине "не утонуть в слюнях, которые стекают, когда он смотрит на ее фото".

Другой поклонник предложил сделать музыкантке массаж всего тело, включая интимные зоны. Артистка уверила, что у нее есть люди, которые этим могут заняться.

Ранее Семенович рассказала, как тайно помогла возлюбленному подарить ей микрофон, как у певицы Бейонсе. Во время получения презента, артистка сделала вид, что сильно удивилась.

Звёзды,Анна Семенович,
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