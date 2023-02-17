"Не утонуть в слюнях": Семенович дала совет озабоченному поклоннику

Певица Анна Семенович ответила на похабные замечания от поклонников в социальных сетях. Один из фанатов написал Семенович, что хочет "утонуть в ее сочной груди".

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На это артистка посоветовала мужчине "не утонуть в слюнях, которые стекают, когда он смотрит на ее фото".

Другой поклонник предложил сделать музыкантке массаж всего тело, включая интимные зоны. Артистка уверила, что у нее есть люди, которые этим могут заняться.