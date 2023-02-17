"Не утонуть в слюнях": Семенович дала совет озабоченному поклоннику

Певица Анна Семенович ответила на похабные замечания от поклонников в социальных сетях. Один из фанатов написал Семенович, что хочет "утонуть в ее сочной груди".
На это артистка посоветовала мужчине "не утонуть в слюнях, которые стекают, когда он смотрит на ее фото".
Другой поклонник предложил сделать музыкантке массаж всего тело, включая интимные зоны. Артистка уверила, что у нее есть люди, которые этим могут заняться.
Ранее Семенович рассказала, как тайно помогла возлюбленному подарить ей микрофон, как у певицы Бейонсе. Во время получения презента, артистка сделала вид, что сильно удивилась.