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1 час назад

Беременная дочь певицы Славы пожаловалась на проблемы со здоровьем

Super.ru

О том, как протекает беременность, 24-летняя Саша Морозова уже не раз рассказывала в личном блоге в Инстаграме*. Вроде бы все шло хорошо, но сегодня будущая мама вышла в сторис с тревожной новостью. «У меня с беременностью подупало зрение», — призналась Саша и сразу же отправилась на поиски оптики в столичный торговый центр. Кроме того, звездная дочь подчеркнула, что хочет подобрать симпатичную оправу. Понимаем, аксессуар придется регулярно носить как минимум до родов. К слову, на шопинг девушка отправилась не одна — компанию ей составил муж — Андрей.

Беременная дочь певицы Славы пожаловалась на здоровье
Фото: Super.ruSuper.ru

К счастью, это единственная проблема, с которой столкнулась беременная Саша. Роды уже на носу, и на днях девушка определилась с клиникой: рожать она планирует в Москве, в частном медучреждении, куда обращалась ранее. Саша объяснила, что там работает врач-гинеколог, которому она доверяет. Более того, в этой же клинике она удаляла аппендицит.

В отличие от Саши, ее коллега по шоу-бизнесу Лиза Моряк узнала о проблемах со зрением буквально накануне родов. Актриса обратилась к офтальмологу за месяц до предполагаемой даты появления малыша, и врач обнаружил проблемы с сетчаткой. Благо «припаять» ее несложно, и заживает она всего 10 дней. А в случае отказа от операции естественные роды были бы под запретом.

*Запрещен в РФ.

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