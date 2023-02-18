Сколько зарабатывают телохранители звезд

10-летний сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр Плющенко (известный в народе как Гном Гномыч) поделился в соцсети совместным снимком с семейными телохранителями — Иваном и Вадимом. «Вечерняя Москва» узнала, кто и как охраняет звезд.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Гном Гномыча охраняют внушительные люди. Рост Ивана — 2 метра 13 сантиметров, Вадима — 1 метр 85 сантиметров. Москвич Сергей Киселев (имя и фамилия изменены в целях безопасности. — «ВМ») десять лет работает в охранном предприятии, отвечающем за безопасность звезд шоу-бизнеса. По его словам, телохранитель должен быть рядом с артистом круглые сутки.

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— Платят за это больше ста тысяч рублей в месяц, — рассказывает «Вечерке» Сергей. — Однако питание и другие расходы берут на себя артисты. Относятся к телохранителям по-разному. Для одних они становятся почти родными, а других могут прямо перед камерой отхлестать букетом по лицу. Это, конечно, недопустимо! Замечают телохранители и другие странности знаменитостей.

— Лайза Миннелли страдала ночными фобиями. Помню, когда она приезжала в Москву, требовала постоянной охраны в темное время суток, — вспоминает Сергей. — А Пэрис Хилтон во время визита в столицу много общалась с охраной. Но утром забывала, что говорила вечером.

Сотрудник охранного предприятия Иван Серов (имя и фамилия изменены) добавляет:

— Телохранитель должен знать английский язык, уметь стрелять, управлять любым транспортом — от мотоцикла до грузовика. Его рост — не менее 180 сантиметров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— У нас с супругой Валерией, конечно, тоже есть личная охрана — уже более 20 лет. Когда известная личность появляется в публичном месте, у людей может быть любая реакция. Но, поверьте мне, это не понты, а необходимая мера. В других условиях можно было бы не пользоваться этой услугой: не всегда хочется, чтобы тебя окружали посторонние. К телохранителям есть и требования: человек должен быть подкованный, спортивный, иметь аналитический ум. Охрана — это же не просто «динозавр», пугающий людей, а специалист с определенными тактическими знаниями.

ЦИФРА

120 тысяч рублей в месяц составляет средняя зарплата телохранителя звезды.

Самые охраняемые знаменитости

Певец круглосуточно находится под личной охраной. Однако неприятности случались. Однажды ворам удалось украсть из машины артиста сумку с драгоценностями и большой суммой денег.

Телохранители ходят с ним всегда: и в России, и за рубежом. Однажды личный охранник спасал артиста от драки с рок-музыкантом Юрием Шевчуком. Тот подсел к Киркорову за столик в ресторане. Общение артистов переросло в острый конфликт, и телохранитель вывел рокера на улицу.

Один из охранников певца однажды оказался в центре скандала. Во время концерта к проходу на сцену подбежала маленькая девочка с букетом цветов, а телохранитель оттолкнул ребенка от звезды. Позже сотрудник заявил, что действовал в рамках безопасности, а девочка от его действий никак не пострадала.

Личной охране артистки не раз приходилось отбивать ее от поклонников.