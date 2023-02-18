Сколько зарабатывают телохранители звезд

10-летний сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр Плющенко (известный в народе как Гном Гномыч) поделился в соцсети совместным снимком с семейными телохранителями — Иваном и Вадимом. «Вечерняя Москва» узнала, кто и как охраняет звезд.
Гном Гномыча охраняют внушительные люди. Рост Ивана — 2 метра 13 сантиметров, Вадима — 1 метр 85 сантиметров. Москвич Сергей Киселев (имя и фамилия изменены в целях безопасности. — «ВМ») десять лет работает в охранном предприятии, отвечающем за безопасность звезд шоу-бизнеса. По его словам, телохранитель должен быть рядом с артистом круглые сутки.
— Платят за это больше ста тысяч рублей в месяц, — рассказывает «Вечерке» Сергей. — Однако питание и другие расходы берут на себя артисты. Относятся к телохранителям по-разному. Для одних они становятся почти родными, а других могут прямо перед камерой отхлестать букетом по лицу. Это, конечно, недопустимо! Замечают телохранители и другие странности знаменитостей.
— Лайза Миннелли страдала ночными фобиями. Помню, когда она приезжала в Москву, требовала постоянной охраны в темное время суток, — вспоминает Сергей. — А Пэрис Хилтон во время визита в столицу много общалась с охраной. Но утром забывала, что говорила вечером.
Сотрудник охранного предприятия Иван Серов (имя и фамилия изменены) добавляет:
— Телохранитель должен знать английский язык, уметь стрелять, управлять любым транспортом — от мотоцикла до грузовика. Его рост — не менее 180 сантиметров.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Иосиф Пригожин, продюсер:
— У нас с супругой Валерией, конечно, тоже есть личная охрана — уже более 20 лет. Когда известная личность появляется в публичном месте, у людей может быть любая реакция. Но, поверьте мне, это не понты, а необходимая мера. В других условиях можно было бы не пользоваться этой услугой: не всегда хочется, чтобы тебя окружали посторонние. К телохранителям есть и требования: человек должен быть подкованный, спортивный, иметь аналитический ум. Охрана — это же не просто «динозавр», пугающий людей, а специалист с определенными тактическими знаниями.
ЦИФРА
120 тысяч рублей в месяц составляет средняя зарплата телохранителя звезды.
Певец круглосуточно находится под личной охраной. Однако неприятности случались. Однажды ворам удалось украсть из машины артиста сумку с драгоценностями и большой суммой денег.
Телохранители ходят с ним всегда: и в России, и за рубежом. Однажды личный охранник спасал артиста от драки с рок-музыкантом Юрием Шевчуком. Тот подсел к Киркорову за столик в ресторане. Общение артистов переросло в острый конфликт, и телохранитель вывел рокера на улицу.
Один из охранников певца однажды оказался в центре скандала. Во время концерта к проходу на сцену подбежала маленькая девочка с букетом цветов, а телохранитель оттолкнул ребенка от звезды. Позже сотрудник заявил, что действовал в рамках безопасности, а девочка от его действий никак не пострадала.
Личной охране артистки не раз приходилось отбивать ее от поклонников.
Круглые сутки безопасность рэпера обеспечивают два телохранителя, которые по комплекции вдвое больше самого артиста.