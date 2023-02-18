Единственная любовь экранного ловеласа Адриано Челентано

Знаменитая пара стоит на пороге бриллиантовой свадьбы.

Фото: @vk.com/v_svargi @vk.com/v_svargi

В этом году они отметят 59-летие совместной жизни, и к этому рубежу они подходят гордо и в уединении.

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Эта история любви длиною в жизнь. Звёздная чета – пример яркой и правильной семьи.

Любимец женщин

Челентано было уготовано судьбой стать знаменитым. Актёр, певец и комик был поздним ребёнком у своей матери, к тому же уже пятым. Родился он 6 января 1938 года. На его родине, в Италии, этот день считается днём смеха и шуток, веселья и розыгрышей. Именно таким и рос маленький Адриано.

За свой весёлый и хулиганистый характер, юный непоседа получил прозвище «босоногое землетрясение». В 12 лет, после смерти отца, он бросает школу и идёт работать в часовую мастерскую своего дяди.

Часы стали не только его заработком, но и увлечением всей жизни. Сегодня у него несколько часовых мастерских в Италии, и он до сих пор любит ремонтировать часовые механизмы.

Известность к Челентано пришла стремительно. Кажется, сама судьба писала ему жизнь. В одночасье балагур и весельчак стал знаменитым. В то время кинематограф, да и вся эстрада, нуждалась в образе простого итальянского парня с бунтарским характером. И они его получили.

Девочка из мюзиклов

Клаудия Мори родилась во время Второй мировой войны, 12 февраля 1944 года в столице Италии. С самого детства она увлекалась музыкой, которая и стала её дальнейшим призванием.

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Карьеру певицы Клаудия начала в юности, и сразу же в ней преуспела. Она была артисткой мюзиклов, и каждый знал эту девочку с театральных подмостков.

Внешность девушке полностью соответствовала эталонам эстрадной элиты – невысокий рост, запоминающееся милое личико и прекрасный тембр голоса.

Дебют в кинематографе у неё начался в 1959 году, на экраны вышла комедия «Чераселла». Параллельно Клаудия занималась и музыкой. В 1964 году вышла первая виниловая пластинка певицы «Non guardarmi», а спустя три года они с мужем выпустили песню «Самая красивая пара в мире», которую они позже назовут гимном своей любви. Но обо всём по порядку.

Служебный роман на всю жизнь

Челентано и Мори познакомились в 1963 году на съёмочной площадке фильма «Какой-то странный тип». Тогда и подумать никто не мог, что вскоре эта пара будет примером любви, верности и уважения.

Любимец женщин всего мира, Челентано сразу же положил глаз на юную коллегу. И оно немудрено, ведь перед ним красовалась статная, хрупкая и нежная девушка со стойким характером.

Но несмотря на то что на тот момент Адриано Челентано был уже знаменитым, а Мори только начинающей актрисой, девушка не находила своего коллегу привлекательным и надёжным.

«На кастинг фильма заявился неопрятный человек в простых шлёпанцах, который даже немного пугал меня», – расскажет она позднее.

Холодные отказы сыпались на Челентано один за другим, но тот не уступал. Он уже тогда знал, что любой ценой добьётся расположения возлюбленной.

С той поры никакие другие женщины его не интересовали. Челентано думал лишь о том, как добиться Клаудии.

Забавно, но свёл их вместе несчастный случай.

Однажды на съёмочной площадке произошло небольшое короткое замыкание, причём по вине юной красавицы. Следом разбилась стеклянная лампа, осколками которой Челентано поцарапало лицо. Выбора у Мори не было – пришлось идти извиняться.

Этот вечер они провели в непринуждённой беседе за чашечкой кофе, а уже спустя час актёры страстно целовались в гримёрке. Это немного растопило лёд на сердце красавицы, но дальше она предпочла лишь рабочие отношения.

Только спустя несколько месяцев, по окончании съёмок фильма, Челентано смог уговорить Клаудию прийти на его концерт. Почётное место в первом ряду впечатлило актрису.

А после основной программы Челентано запел со сцены балладу, и при всех признался Мори в своей любви. Сердце красавицы оттаяло. Через год они сыграли свадьбу.

Жертва во имя семьи

В первые четыре года после свадьбы пара обзавелась тремя детьми – двумя дочерьми и сыном. Клаудия полностью посвятит себя семье, уюту, и забросит на время свою карьеру, при этом стараясь продюсировать мужа.

Они часто громко ссорились, как истинные итальянцы, и также громко мирились. Клаудия была погружена в воспитание детей, но это не отвлекало её от ревности.

Конечно, ведь если на миллионную армию поклонниц мужа можно было бы закрыть глаза, то симпатичных и заинтересованных «коллег по цеху» не стоило выпускать из виду.

Знаменитый итальянец имел довольно вспыльчивый, и даже взрывной характер. Страсти всегда кипели вокруг Челентано.

Тогда Клаудия принимает поистине мудрое решение – полностью положить себя на алтарь карьеры мужа. Она становится его продюсером, и в этом её уже никто и никогда не сможет затмить.

Она начинает придумывать громкие и скандальные пиар-акции, которые имеют ошеломительный успех.

Например, однажды днём в эфире центрального канала прозвучала новость: «В центре Рима странный незнакомец танцует вальс». К месту выдвинулись журналисты, толпа зевак собиралась вокруг танцора, пробка из автомобилей буквально росла на глазах.

За несколько минут уже вся столица «гудела».

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Когда к месту добрались полицейские, выяснилось, что героем дня стал не кто иной, как Адриано Челентано, который «просто репетировал сцену из фильма». Стоит ли говорить, что после выхода на экран, фильм имел большие сборы и получил массу отзывов?

Знаменитая обнажённая фотосессия на рельсах тоже не случайность, а грамотно спланированный пиар. После новости о том, что рядом с железной дорогой «развлекается голый мужчина», к месту понаехали журналисты со всех каналов и изданий.

«Совершенно случайно» там оказалась и Клаудия, ведь главный герой скандальной новости оказался её якобы неугомонный муж. Дальше события разворачивались в лучших традициях итальянских сериалов.

Мори прекрасно сыграла роль обиженной и униженной жены и матери, чей муж «позорит её и детей своей бесстыжей выходкой».

Сейчас подобное называют хайпом, но тогда эта фотосессия запомнилась всем, и надолго.

Измена и принятие

Громкий пиар, счастливая семья, скандалы и не менее громкие примирения – эта пара всегда была на слуху у всего мира. К тому же Челентано продолжал оставаться лакомым кусочком для женщин всего мира.

Спустя 12 лет брака Челентано всё-таки сбрасывает маску идеального супруга. Он заводит роман с очередной коллегой, актрисой фильма «Укрощение строптивого» Орнеллой Мути. Пресса тут же подхватила новость, которая разнеслась по свету в считанные минуты.

Кругом запестрили заголовки «Моледжиато разводится, он снова будет свободен!» Знаменитая пара расстаётся и разъезжается по разным квартирам. Однако недолго радовались воздыхатели актёра – пара воссоединяется вновь. На этот раз уже навсегда.

«Случайная измена — вовсе не повод для расставания. Она простительна. А для мужчины случайные связи — это как для механика техосмотр нового автомобиля», – позже скажет Клаудия Море.

Новая глава клана Челентано

Мало кто догадывался, но главная женщина для Челентано была его мать. Она жила с ними, помогала с внуками и имела над ним полную власть. Мама имела безусловный и непоколебимый авторитет в семье актёра, и он никогда не скрывал, что он «маменькин сынок».

«Мама была для меня огромной частью жизни, и когда она умерла, я с ужасом ощутил, что мой мир сжался», — признался Челентано.

После смерти матери Адриано перевозит семью в поместье Брианце, что в 100 километрах от Милана. В их распоряжении шикарные виллы, просторные поляны и чудесные пейзажи. В центре парка он велит установить фонтан, центральной фигурой которого стала скульптура его жены.

Теперь Клаудия не просто продюсер и жена – она новая глава клана Челентано.

С 1991 года Клаудиа была администратором студии звукозаписи «Клан Челентано», а после ухода свекрови она заняла место «предводителя клана» и в душе мужа.

«И сегодня мы всё ещё любим друг друга»

Громкая пара прошла многое, но с годами стала только крепче. Сегодня их дети выросли: девочки – актрисы, а сын – певец. В жизни Челентано много поменялось, но неизменным осталось только одно – его любимая супруга.

Клаудиа сумела стать для него всем – женой, любовницей, адвокатом, представителем, защитником, продюсером, секретарём и даже личным поваром. Без неё он уже не представляет иной жизни.

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На свою 40-летнюю годовщину свадьбы супруги позвали только близких друзей, вручив каждому приглашение с подписью «И сегодня мы всё ещё любим друг друга».

Сегодня они отказались от шумных празднеств, практически не общаются с журналистами и мало выбираются в свет. Сегодня они скорее ведут отшельнический образ жизни, просто наслаждаясь обществом друг друга.