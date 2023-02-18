Актер "Дневников вампира" разводится с женой

Пол Уэсли, известный по роли в сериале "Дневники вампира", расторгает брак с Инес де Рамон спустя пять лет. Об этом сообщает Us Weekly, получивший в распоряжение соответствующие документы.

Фото: Кадр из сериала "Дневники вампира" Кадр из сериала "Дневники вампира"

Уэсли указал, что разводится с женой из-за "непримиримых разногласий". Супруги подали документы на развод 17 февраля, но пока не обсуждали раздел имущества. По словам адвоката Уэсли, они сделают это позже.

О расставании Пола Уэсли и Инес де Рамон появились слухи еще в 2022 году, но официальный развод пара подтвердила только сейчас. По сведениям западных медиа, летом звезда "Дневников вампира" стал встречаться с моделью Натали Кукенбург, а Инес де Рамон с ноября 2022 года приписывают отношения с Брэдом Питтом.