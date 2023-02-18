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39 минут назад

Актер "Дневников вампира" Уэсли разводится с женой, подозреваемой в измене с Брэдом Питтом

Мира Маркина

Пол Уэсли, известный по роли в сериале "Дневники вампира", расторгает брак с Инес де Рамон спустя пять лет. Об этом сообщает Us Weekly, получивший в распоряжение соответствующие документы.

Актер "Дневников вампира" разводится с женой
Фото: Кадр из сериала "Дневники вампира"Кадр из сериала "Дневники вампира"

Уэсли указал, что разводится с женой из-за "непримиримых разногласий". Супруги подали документы на развод 17 февраля, но пока не обсуждали раздел имущества. По словам адвоката Уэсли, они сделают это позже.

О расставании Пола Уэсли и Инес де Рамон появились слухи еще в 2022 году, но официальный развод пара подтвердила только сейчас. По сведениям западных медиа, летом звезда "Дневников вампира" стал встречаться с моделью Натали Кукенбург, а Инес де Рамон с ноября 2022 года приписывают отношения с Брэдом Питтом.

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Ранее "Рамблер" рассказывал о странах, где развод все еще незаконен.

Звёзды,Пол Уэсли,Брэд Питт,
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