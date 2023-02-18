Внучка Бориса Ельцина сфотографировалась топлес

На снимке Мария Юмашева позирует перед зеркалом в ванной и прикрывает грудь рукой. Она находится в Японии, и указанная геолокация это подтверждает.

Внучка Бориса Ельцина регулярно делится новостями из своей жизни в соцсетях. В 2020 году появилась информация о ее романе с футболистом Федором Смоловым, а недавно — слухи о предстоящей свадьбе пары. Сведения о готовящемся браке опроверг старший брат Юмашевой Борис Ельцин-младший: по его словам, семья не знает о подобных планах Марии и Федора. Вскоре стало известно, что пара распалась.