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1 час назад

Внучка Бориса Ельцина сфотографировалась топлес

Мира Маркина

Мария Юмашева, двадцатилетняя внучка бывшего президента России Бориса Ельцина опубликовала фото топлес. Пост появился в личном блоге девушки в социальных сетях.

Внучка Бориса Ельцина сфотографировалась топлес
Фото: СоцсетиСоцсети

На снимке Мария Юмашева позирует перед зеркалом в ванной и прикрывает грудь рукой. Она находится в Японии, и указанная геолокация это подтверждает.

Внучка Бориса Ельцина регулярно делится новостями из своей жизни в соцсетях. В 2020 году появилась информация о ее романе с футболистом Федором Смоловым, а недавно — слухи о предстоящей свадьбе пары. Сведения о готовящемся браке опроверг старший брат Юмашевой Борис Ельцин-младший: по его словам, семья не знает о подобных планах Марии и Федора. Вскоре стало известно, что пара распалась.

Соцсети

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