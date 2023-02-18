Дайнеко рассказала, как настраивается перед концертом

У каждого артиста есть свой ритуал перед выходом на сцену, с его помощью творческие люди настраиваются на выступление. Голосистая Виктория Дайнеко несколько часов назад рассказала, что помогает ей перед концертом.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Публика с большим интересом рассматривает знаменитостей, подмечая все нюансы внешнего вида. А бывает так, что придумают и то, чего нет.

Например, совсем недавно певице Виктории Дайнеко приписали несуществующую беременность, а артистка всего лишь выбрала в качестве наряда просторное платье. Не ускользают от фанатов также несовершенства кожи звезд, неудачные прически и, конечно же, макияж! Кстати, именно с его помощью Виктория настраивается перед концертом, об этом она рассказала на своей странице в социальной сети.

«У кого какая медитация перед концертом. Я люблю краситься и одновременно настраиваться к выходу. И как бы я не ценила труд визажистов, тут мне важно делать все самой, без посторонних людей, чтоб быть один на один с мыслями», — призналась артистка под видеороликом из гримерки.