Экс-солистка «ВИА Гры» пожаловалась на Анну Седокову

В социальных сетях Татьяна Найник рассказала о поступке Седоковой в отношении подруги.

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Найник заявила, что во время работы в группе они с Анной были довольно близки, тесно общались и дружили. Седокова даже сделала Татьяну свидетельницей на своей первой свадьбе.

Но через некоторое время дружба девушек сошла на нет. Найник уверена, что в этом виновата Седокова.

Татьяна рассказала, что когда она долго болела, Анна просто исчезла. Найник признается, что переживала по этому поводу.