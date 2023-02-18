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1 час назад

Экс-солистка «ВИА Гры» пожаловалась на Анну Седокову

Мария Кимакович

В социальных сетях Татьяна Найник рассказала о поступке Седоковой в отношении подруги.

Экс-солистка «ВИА Гры» пожаловалась на Анну Седокову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Найник заявила, что во время работы в группе они с Анной были довольно близки, тесно общались и дружили. Седокова даже сделала Татьяну свидетельницей на своей первой свадьбе.

Но через некоторое время дружба девушек сошла на нет. Найник уверена, что в этом виновата Седокова.

Татьяна рассказала, что когда она долго болела, Анна просто исчезла. Найник признается, что переживала по этому поводу.

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Сама же Седокова объясняла, что в какой-то момент просто решила оборвать все отношения с теми, с кем раньше была близка, вычеркнув их из жизни. В числе таких людей оказалась и Татьяна Найник.

Ранее Седокова рассказала об отношениях с коллегами по "ВИА Гра".

Звёзды,Татьяна Найник,Анна Седокова,
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