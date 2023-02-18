Экс-солистка «ВИА Гры» пожаловалась на Анну Седокову

В социальных сетях Татьяна Найник рассказала о поступке Седоковой в отношении подруги.
Найник заявила, что во время работы в группе они с Анной были довольно близки, тесно общались и дружили. Седокова даже сделала Татьяну свидетельницей на своей первой свадьбе.
Но через некоторое время дружба девушек сошла на нет. Найник уверена, что в этом виновата Седокова.
Татьяна рассказала, что когда она долго болела, Анна просто исчезла. Найник признается, что переживала по этому поводу.
Сама же Седокова объясняла, что в какой-то момент просто решила оборвать все отношения с теми, с кем раньше была близка, вычеркнув их из жизни. В числе таких людей оказалась и Татьяна Найник.