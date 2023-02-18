Актриса Анна Хилькевич раскрыла, сколько весит

Анна Хилькевич, известная по роли в сериале "Универ", поправилась, но не знает, стоит ли ей худеть. Об этом она рассказала подписчикам своего личного блога в социальных сетях.

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После полуторамесячного отдыха на Бали актриса весит 51 килограмм вместо привычных 47. При росте 160 сантиметров, считает Хилькевич, это много. Тем не менее, на ее взгляд, тело выглядит гармонично. Будет ли сбрасывать вес, Анна не знает.

В начале отпуска, отмечает актриса, ей удавалось не только не полнеть, но и худеть. Помогали большие интервалы между завтраком и ужином, а также минимум 4 дня занятий спортом в неделю. Однако вскоре Хилькевич позволила себе расслабиться.