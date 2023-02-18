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1 час назад

Актриса Анна Хилькевич раскрыла, сколько весит

Мира Маркина

Анна Хилькевич, известная по роли в сериале "Универ", поправилась, но не знает, стоит ли ей худеть. Об этом она рассказала подписчикам своего личного блога в социальных сетях.

Актриса Анна Хилькевич раскрыла, сколько весит
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После полуторамесячного отдыха на Бали актриса весит 51 килограмм вместо привычных 47. При росте 160 сантиметров, считает Хилькевич, это много. Тем не менее, на ее взгляд, тело выглядит гармонично. Будет ли сбрасывать вес, Анна не знает.

В начале отпуска, отмечает актриса, ей удавалось не только не полнеть, но и худеть. Помогали большие интервалы между завтраком и ужином, а также минимум 4 дня занятий спортом в неделю. Однако вскоре Хилькевич позволила себе расслабиться.

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Ранее "Рамблер" писал о проблемах Анны Хилькевич с алкоголем.

Звёзды,Анна Хилькевич,
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