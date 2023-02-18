Стас Пьеха выложил редкий снимок с матерью, сестрой и племянницей

Фото сделано в доме певицы, телеведущей Илоны Броневицкой. Ей 17 февраля исполнилось 62 года. Стас Пьеха — ее сын от джазового музыканта Пятраса Герулиса. В браке с композитором Юрием Быстровым родилась сводная сестра певца Эрика, дизайнер интерьеров. В 2013 году на свет появилась дочка Эрики Василиса — племянница Стаса Пьехи и внучка Илоны Броневицкой.

У самого певца тоже есть ребенок — сын, который появился в браке с моделью Наталией Горчаковой. Супруги быстро оказались в разных городах и развелись, но Стас старается как можно чаще общаться с сыном. В основном это удается по видеосвязи, поскольку переезжать с ребенком в Москву Горчакова не хочет.