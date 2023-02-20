Сябитова назвала лучший подарок на любой праздник

«Деньги — это хороший подарок. Если вы хотите что-то подарить мужчине и спрашиваете его об этом, он вполне может сказать: "Можно деньгами, я потом подумаю". И смело дарите ему купюры, почему бы и нет. Не нужно вкладывать в это какой-то другой смысл», — подчеркнула она.