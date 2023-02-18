Айза призналась, что "до тошноты" испугалась в парке аттракционов

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай (Айза Анохина) рассказала, что испытала сильный испуг в парке аттракционов, куда пришла провести время с детьми. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Я прокатилась на американских горках и меня тошнит. Это было очень страшно. Дети, конечно же, даже не испугались. Я уже нас всех похоронила и чуть не блеванула в полете», — поделилась Айза.
В заключение телеведущая добавила, что «не создана для аттракционов и отношений с мужчинами».
Айза опубликовала несколько видео из парка аттракционов и комнаты страха. Сейчас она вместе с сыновьями находится на Бали.
Айза была замужем дважды. Первым ее супругом был рэпер Алексей Долматов (Гуф). В их браке родился сын Сэм. Позже она связала себя узами брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным, от которого родила младшего сына Элвиса.