Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
2 часа назад

«Вместе зачали — рожаете вместе»: дочь Славы рассказала о планах взять мужа на роды

Вечерняя Москва

Дочь певицы Славы Александра Морозова, которая находится в положении, заявила о планах взять на роды своего супруга Андрея.

Дочь Славы рассказала о планах взять мужа на роды
Фото: АГН МоскваАГН Москва

— Хотела бы поделиться мыслями на этот счет, потому что в моем понимании — это логичное завершение беременности. То есть вы вместе зачали — вы рожаете вместе, — поделилась мнением 24-летняя наследница знаменитости.

По ее словам, супруг не против присутствовать при появлении ребенка на свет. Морозова очень рада такому решению мужа, поскольку считает, что поддержка супруга в такой ответственный и непростой момент просто необходима.

Пара уже проконсультировалась с профильными специалистами. В свою очередь медики поспешили успокоить будущих родителей. Врачи рассказали, что если во время родов что-то пойдет не по плану, то отца попросят отвернуться или выйти, передает Starhit.

До этого Александра Морозова оказалась участницей шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Она рассказала в эфире, как проходит ее беременность, а также узнала вместе со зрителями пол будущего ребенка.

Звёзды,Александр Морозов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий