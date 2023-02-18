Дочь Славы рассказала о планах взять мужа на роды

Дочь певицы Славы Александра Морозова, которая находится в положении, заявила о планах взять на роды своего супруга Андрея.
— Хотела бы поделиться мыслями на этот счет, потому что в моем понимании — это логичное завершение беременности. То есть вы вместе зачали — вы рожаете вместе, — поделилась мнением 24-летняя наследница знаменитости.
По ее словам, супруг не против присутствовать при появлении ребенка на свет. Морозова очень рада такому решению мужа, поскольку считает, что поддержка супруга в такой ответственный и непростой момент просто необходима.
Пара уже проконсультировалась с профильными специалистами. В свою очередь медики поспешили успокоить будущих родителей. Врачи рассказали, что если во время родов что-то пойдет не по плану, то отца попросят отвернуться или выйти, передает Starhit.
До этого Александра Морозова оказалась участницей шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Она рассказала в эфире, как проходит ее беременность, а также узнала вместе со зрителями пол будущего ребенка.