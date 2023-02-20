Пригожин признался, что не может жить без Валерии

Иосиф Пригожин рассказал, что даже через 20 лет брака горячо любит жену Валерию и не может прожить без нее ни дня.
Продюсер Иосиф Пригожин признался в очередной раз супруге Валерии в любви. Он рассказал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда и эти чувства в нем только крепли с годами.
При этом прожитые вместе 20 лет кажутся продюсеру мгновеньем, и он до сих пор не может разлучаться с ней надолго.
«Не могу дышать и жить без Валерии. Она стала для меня кислородной подушкой… С появлением любимой во мне много изменилось, - признался Пригожин в интервью «Антенне-Телесемь».