Пригожин признался, что не может жить без Валерии

Иосиф Пригожин рассказал, что даже через 20 лет брака горячо любит жену Валерию и не может прожить без нее ни дня.

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Продюсер Иосиф Пригожин признался в очередной раз супруге Валерии в любви. Он рассказал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда и эти чувства в нем только крепли с годами.

При этом прожитые вместе 20 лет кажутся продюсеру мгновеньем, и он до сих пор не может разлучаться с ней надолго.