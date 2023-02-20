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27 минут назад

Продюсер Пригожин признался, что не может жить без Валерии

FBM.ruиещё 2

Иосиф Пригожин рассказал, что даже через 20 лет брака горячо любит жену Валерию и не может прожить без нее ни дня.

Пригожин признался, что не может жить без Валерии
Фото: runews24.rurunews24.ru

Продюсер Иосиф Пригожин признался в очередной раз супруге Валерии в любви. Он рассказал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда и эти чувства в нем только крепли с годами.

При этом прожитые вместе 20 лет кажутся продюсеру мгновеньем, и он до сих пор не может разлучаться с ней надолго.

«Не могу дышать и жить без Валерии. Она стала для меня кислородной подушкой… С появлением любимой во мне много изменилось, - признался Пригожин в интервью «Антенне-Телесемь».

Звёзды,Иосиф Пригожин,
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