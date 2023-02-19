Тяжело больной Зайцев остался один накануне юбилея

Второго марта модельер отметит юбилей. По случаю важной даты будет устроена роскошная вечеринка в одном из столичных ресторанов. На праздник Вячеслав Михайлович уже пригласил Филиппа Киркорова, Анну Шатилову, Александра Васильева и многих других звёзд российского шоу-бизнеса.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Жаль только, что среди знаменитых гостей не будет самых важных людей. Все мы знаем, что модельер переживает не самые простые времена. Помимо болезни, художника также тревожат плохие отношения с близкими родственниками, которые, судя по всему, не спешат общаться с Зайцевым.

Сын Егор не отвечает не звонки своего звёздного папы. И даже когда модельер нуждался в помощи наследника, тот не взял трубку и не приехал к отцу домой, помочь залатать протекающую крышу. На капитальный ремонт кровли собирали деньги всем миром.

Внучка Зайцева тоже не спешит общаться со знаменитым дедом. Несмотря на это, Вячеслав Михайлович бережно ухаживает за комнатой девушки, надеясь, что однажды она приедет его навестить. Потом Мария обещала помочь художнику организовать показ мод во дворе поместья, но так и не пришла, чем очень огорчила дедушку.

Напомним, с 2016 года модельер живёт с болезнью Паркинсона. Это дегенеративное заболевание головного мозга, которое сопровождается замедленностью движений, тремором, ригидностью, потерей равновесия и другими осложнениями, включая снижение когнитивных функций, нарушения сна, боли, психические расстройства, а также расстройства чувствительности.