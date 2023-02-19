Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
2 часа назад

Тяжело больной Вячеслав Зайцев остался один накануне своего 85-летия

Popcake.tvиещё 1

Второго марта модельер отметит юбилей. По случаю важной даты будет устроена роскошная вечеринка в одном из столичных ресторанов. На праздник Вячеслав Михайлович уже пригласил Филиппа Киркорова, Анну Шатилову, Александра Васильева и многих других звёзд российского шоу-бизнеса.

Тяжело больной Зайцев остался один накануне юбилея
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Жаль только, что среди знаменитых гостей не будет самых важных людей. Все мы знаем, что модельер переживает не самые простые времена. Помимо болезни, художника также тревожат плохие отношения с близкими родственниками, которые, судя по всему, не спешат общаться с Зайцевым.

Сын Егор не отвечает не звонки своего звёздного папы. И даже когда модельер нуждался в помощи наследника, тот не взял трубку и не приехал к отцу домой, помочь залатать протекающую крышу. На капитальный ремонт кровли собирали деньги всем миром.

Внучка Зайцева тоже не спешит общаться со знаменитым дедом. Несмотря на это, Вячеслав Михайлович бережно ухаживает за комнатой девушки, надеясь, что однажды она приедет его навестить. Потом Мария обещала помочь художнику организовать показ мод во дворе поместья, но так и не пришла, чем очень огорчила дедушку.

Напомним, с 2016 года модельер живёт с болезнью Паркинсона. Это дегенеративное заболевание головного мозга, которое сопровождается замедленностью движений, тремором, ригидностью, потерей равновесия и другими осложнениями, включая снижение когнитивных функций, нарушения сна, боли, психические расстройства, а также расстройства чувствительности.

За прошедшие годы состояние Вячеслава Михайловича сильно ухудшилось. Он ведёт достаточно замкнутый образ жизни и редко выбирается на светские мероприятия, предпочитая проводить время в своём особняке. Отметим, что на данный момент болезнь Паркинсона считается неизлечимой.

Звёзды,Вячеслав Зайцев,Анна Шатилова,Александр Васильев,Филипп Киркоров,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий