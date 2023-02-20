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1 час назад

Ким Кардашьян впервые снялась в рекламе Dolce & Gabbana в корсете с декольте

Lenta.ruиещё 1

Американская бизнесвумен и телезвезда Ким Кардашьян впервые приняла участие рекламной кампании итальянского бренда Dolce & Gabbana в откровенном наряде. Снимки публикует Vogue.

Кардашьян впервые снялась в рекламе Dolce & Gabbana в корсете с декольте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость позировала перед фотографом в корсете черного цвета с глубоким декольте, который представлен в ассортименте люксовой марки за 1600 фунтов стерлингов (143 тысячи рублей). Предпринимательница снялась лежащей на диване в колготках и длинных перчатках, при этом в руках звезда реалити-шоу держала лаковую сумку модного дома.

Стилисты оставили волосы Кардашьян распущенными и уложили их волнами, а на лицо фотомодели нанесли макияж в нюдовых оттенках. В качестве обуви для нее подобрали прозрачные туфли на высоком каблуке. Вдобавок телезвезду запечатлели в облегающем комбинезоне с анималистичным принтом, а также кружевном мини-платье белого цвета.

Ранее в феврале Кайли Дженнер разместила снимки в бикини и яркой обуви, после чего стала объектом насмешек в сети. Бизнесвумен позировала в пляжной одежде и босоножках люксового бренда Jacquemus с желтыми перьями. «С каких пор птицы продают обувь?», «Что это вообще за обувь?» — высказывались фанаты в многочисленных комментариях под упомянутым постом фотомодели.

Звёзды,КИМ КАРДАШЬЯН,
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