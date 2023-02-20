Кардашьян впервые снялась в рекламе Dolce & Gabbana в корсете с декольте

Американская бизнесвумен и телезвезда Ким Кардашьян впервые приняла участие рекламной кампании итальянского бренда Dolce & Gabbana в откровенном наряде. Снимки публикует Vogue.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Знаменитость позировала перед фотографом в корсете черного цвета с глубоким декольте, который представлен в ассортименте люксовой марки за 1600 фунтов стерлингов (143 тысячи рублей). Предпринимательница снялась лежащей на диване в колготках и длинных перчатках, при этом в руках звезда реалити-шоу держала лаковую сумку модного дома.

Стилисты оставили волосы Кардашьян распущенными и уложили их волнами, а на лицо фотомодели нанесли макияж в нюдовых оттенках. В качестве обуви для нее подобрали прозрачные туфли на высоком каблуке. Вдобавок телезвезду запечатлели в облегающем комбинезоне с анималистичным принтом, а также кружевном мини-платье белого цвета.