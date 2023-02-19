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50 минут назад

Лолита Милявская поделилась тайной быстрого похудения

Слово и Дело

Исполнительница хита «На Титанике» Лолита Милявская раскрыла шокирующие подробности своей жесткой диеты. Соответствующий пост опубликован в ее социальных сетях.

Лолита открыла шокирующую тайну быстрого похудения
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артистка ранее говорила, что ее хорошая фигура является результатом любви к себе. Однако это чувство носит несколько странный характер.

Певица предупредила подписчиков, что ее способ похудения подойдет далеко не всем. Так, перед сном звезда не прочь отведать мороженого, после чего съесть острую курицу.

«Не пытайтесь повторить это!» — подчеркнула Милявская.

Певица и правда сильно преобразилась в последнее время. Однако реальный секрет ее борьбы с лишними килограммами пока остается загадкой.

Звёзды,Лолита Милявская,
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