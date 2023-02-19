Лолита открыла шокирующую тайну быстрого похудения

Исполнительница хита «На Титанике» Лолита Милявская раскрыла шокирующие подробности своей жесткой диеты. Соответствующий пост опубликован в ее социальных сетях.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Артистка ранее говорила, что ее хорошая фигура является результатом любви к себе. Однако это чувство носит несколько странный характер.

Певица предупредила подписчиков, что ее способ похудения подойдет далеко не всем. Так, перед сном звезда не прочь отведать мороженого, после чего съесть острую курицу.

«Не пытайтесь повторить это!» — подчеркнула Милявская.