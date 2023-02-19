Сыну Самойловой и рэпера Джигана исполнилось три года

Оксана показала маленького Давида в праздничном образе. Она подеркнула, что время летит слишком быстро. Звездные родители умиляются тем, как подрастает их сын. По словам Самойловой, Давид в три года уже прекрасно проявляет свои мужские стороны.

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Напомним, что у Самойловой и Джигана до появления сына уже было три дочери - Ариела, Лея и Майя. Модель призналась, что остановила бы время, чтобы бесконечно любоваться маленьким сыном, обнимать и целовать, щекотать и слышать заливистый смех. Самойлова называет младшего ребенка "маленьким королем".