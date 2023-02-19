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3 часа назад

Сыну модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана исполнилось три года

runews24.ru

Оксана показала маленького Давида в праздничном образе. Она подеркнула, что время летит слишком быстро. Звездные родители умиляются тем, как подрастает их сын. По словам Самойловой, Давид в три года уже прекрасно проявляет свои мужские стороны.

Сыну Самойловой и рэпера Джигана исполнилось три года
Фото: runews24.rurunews24.ru

Напомним, что у Самойловой и Джигана до появления сына уже было три дочери - Ариела, Лея и Майя. Модель призналась, что остановила бы время, чтобы бесконечно любоваться маленьким сыном, обнимать и целовать, щекотать и слышать заливистый смех. Самойлова называет младшего ребенка "маленьким королем".

По поводу трехлетия Давида родители устроили тематическую фотосессию. На обнародованном снимке Давид сидит на троне, а его мать стоит рядом с малышом в шикарном наряде.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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