Малежик признался, что его сын прожигает жизнь за границей

Народный артист России Вячеслав Малежик рассказал о старшем сыне Иване. Певец признался, что 32-летний мужчина прожигает жизнь на заграничных курортах и нигде не работает. Малежик стал участником программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Ведущая передачи Лера Кудрявцева спросила о сыне певца. Артист рассказал, что Иван отдыхает на Гоа со своей девушкой, хотя нигде не работает.
«Они экономили, собирали, мы чуть-чуть добавили. Надеюсь, у них хватит денег на обратную дорогу. Мы купили ему квартиру», — рассказал Малежик.
Иван закончил продюсерский факультет ВГИКа, но так и не смог работать по специальности. После окончания института певец хотел купить сыну машину, но он отказался и заявил, что не хочет быть таким, как все. Второй сын артиста Никита по профессии эколог. Вместе с семьей он живет в Красногорске и занимается строительством бункеров.