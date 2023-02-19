Малежик признался, что его сын прожигает жизнь за границей

Народный артист России Вячеслав Малежик рассказал о старшем сыне Иване. Певец признался, что 32-летний мужчина прожигает жизнь на заграничных курортах и нигде не работает. Малежик стал участником программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Ведущая передачи Лера Кудрявцева спросила о сыне певца. Артист рассказал, что Иван отдыхает на Гоа со своей девушкой, хотя нигде не работает.

«Они экономили, собирали, мы чуть-чуть добавили. Надеюсь, у них хватит денег на обратную дорогу. Мы купили ему квартиру», — рассказал Малежик.