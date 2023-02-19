Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Вячеслав Малежик признался, что его сын прожигает жизнь на заграничных курортах

Слово и Делоиещё 1

Народный артист России Вячеслав Малежик рассказал о старшем сыне Иване. Певец признался, что 32-летний мужчина прожигает жизнь на заграничных курортах и нигде не работает. Малежик стал участником программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Малежик признался, что его сын прожигает жизнь за границей
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ведущая передачи Лера Кудрявцева спросила о сыне певца. Артист рассказал, что Иван отдыхает на Гоа со своей девушкой, хотя нигде не работает.

«Они экономили, собирали, мы чуть-чуть добавили. Надеюсь, у них хватит денег на обратную дорогу. Мы купили ему квартиру», — рассказал Малежик.

Иван закончил продюсерский факультет ВГИКа, но так и не смог работать по специальности. После окончания института певец хотел купить сыну машину, но он отказался и заявил, что не хочет быть таким, как все. Второй сын артиста Никита по профессии эколог. Вместе с семьей он живет в Красногорске и занимается строительством бункеров.

Звёзды,Вячеслав Малежик,Лера Кудрявцева,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий