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2 часа назад

Певец Влад Соколовский впервые после рождения показал лицо сына

runews24.ru

Певец Влад Соколовский и его жена Ангелина Суркова обрадовали поклонников, показав лицо своего сына Дэвида.

Певец Влад Соколовский впервые показал лицо сына
Фото: runews24.rurunews24.ru

«Мы внутренне созрели. Мы не держали какой-то эксклюзив для издания или еще какой-то программы, мы просто опирались на внутренние чувства», — написал Соколовский в соцсетях.

По словам молодого певца, рождение сына перевернуло его жизнь, наполнило ее любовью, счастьем и радостью.

Подписчик певца заметили, что сын похож на маму.

Напомним, что у Влада Соколовского есть дочь от первого брака с Ритой Дакотой, девочке четыре года, артисты развелись в 2018 году.

Звёзды,Рита Дакота,Влад Соколовский,
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