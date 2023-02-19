Певец Влад Соколовский впервые показал лицо сына

Певец Влад Соколовский и его жена Ангелина Суркова обрадовали поклонников, показав лицо своего сына Дэвида.
«Мы внутренне созрели. Мы не держали какой-то эксклюзив для издания или еще какой-то программы, мы просто опирались на внутренние чувства», — написал Соколовский в соцсетях.
По словам молодого певца, рождение сына перевернуло его жизнь, наполнило ее любовью, счастьем и радостью.
Подписчик певца заметили, что сын похож на маму.
Напомним, что у Влада Соколовского есть дочь от первого брака с Ритой Дакотой, девочке четыре года, артисты развелись в 2018 году.