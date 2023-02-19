Роза Сябитова раскрыла, зачем вышла замуж во второй раз

С Юрием Андреевым ведущая познакомилась случайно на съемках шоу «Давай поженимся». Признаетя, что мужчина показался ей идеальным кандидатом.
«Когда выходила замуж второй раз, была голодная. Гормон бушует. Конечно, я повелась и не заметила ничего», — заявила Сябтиова в шоу на Rutube.
До встречи с Андреевым ведущая не планировала заводить новые отношения. Ее первый муж умер в 1993 году. Знаменитость работала и воспитывала детей. Но когда дети выросли, Роза поняла, что ей не хватает любви, ласки, нежности и заботы.
Но опт второго замужества бы не очень удачный. После развода в 2011 году ведущая пришла к выводу, что одного сексуального влечения недостаточно для похода в ЗАГС с мужчиной и к будущему мужу нужно внимательно присмотреться.