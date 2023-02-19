Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
2 часа назад

Телеведущая Роза Сябитова раскрыла, зачем вышла замуж во второй раз

runews24.ru

С Юрием Андреевым ведущая познакомилась случайно на съемках шоу «Давай поженимся». Признаетя, что мужчина показался ей идеальным кандидатом.

Роза Сябитова раскрыла, зачем вышла замуж во второй раз
Фото: runews24.rurunews24.ru

«Когда выходила замуж второй раз, была голодная. Гормон бушует. Конечно, я повелась и не заметила ничего», — заявила Сябтиова в шоу на Rutube.

До встречи с Андреевым ведущая не планировала заводить новые отношения. Ее первый муж умер в 1993 году. Знаменитость работала и воспитывала детей. Но когда дети выросли, Роза поняла, что ей не хватает любви, ласки, нежности и заботы.

Но опт второго замужества бы не очень удачный. После развода в 2011 году ведущая пришла к выводу, что одного сексуального влечения недостаточно для похода в ЗАГС с мужчиной и к будущему мужу нужно внимательно присмотреться.

Звёзды,Юрий Андреев,Роза Сябитова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий