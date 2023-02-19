Роза Сябитова раскрыла, зачем вышла замуж во второй раз

С Юрием Андреевым ведущая познакомилась случайно на съемках шоу «Давай поженимся». Признаетя, что мужчина показался ей идеальным кандидатом.

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«Когда выходила замуж второй раз, была голодная. Гормон бушует. Конечно, я повелась и не заметила ничего», — заявила Сябтиова в шоу на Rutube.

До встречи с Андреевым ведущая не планировала заводить новые отношения. Ее первый муж умер в 1993 году. Знаменитость работала и воспитывала детей. Но когда дети выросли, Роза поняла, что ей не хватает любви, ласки, нежности и заботы.