Киркоров вновь лег под нож пластического хирурга

Певец Филипп Киркоров после пластической операции вновь обратился к звездному специалисту Тимуру Хайдарову. Однако артист не стал раскрывать, что делал у врача. Хайдаров поделился с поклонниками в социальных сетях небольшим видео с поп-королем.

«Мы начинаем новую главу отсчета в нашей истории. Предела совершенству нет. Я уже не тот, который был год назад. Это уже факт налицо», — поделился 55-летний исполнитель.

Певец не стал рассказывать, зачем вновь лег под нож звездного хирурга. Артист лишь заинтриговал фанатов, что совсем скоро они все узнают По задумке Киркорова, перемены зрители увидят на его концерте в апреле, когда он будет отмечать день рождения.