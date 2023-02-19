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2 часа назад

Филипп Киркоров вновь лег под нож пластического хирурга

Слово и Делоиещё 1

Певец Филипп Киркоров после пластической операции вновь обратился к звездному специалисту Тимуру Хайдарову. Однако артист не стал раскрывать, что делал у врача. Хайдаров поделился с поклонниками в социальных сетях небольшим видео с поп-королем.

Киркоров вновь лег под нож пластического хирурга
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

На ролике Киркоров сделал неоднозначное заявление, намекнув на очередное преображение.

«Мы начинаем новую главу отсчета в нашей истории. Предела совершенству нет. Я уже не тот, который был год назад. Это уже факт налицо», — поделился 55-летний исполнитель.

Певец не стал рассказывать, зачем вновь лег под нож звездного хирурга. Артист лишь заинтриговал фанатов, что совсем скоро они все узнают По задумке Киркорова, перемены зрители увидят на его концерте в апреле, когда он будет отмечать день рождения.

Звёзды,Филипп Киркоров,
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