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1 час назад

Сбежавшая во Францию Рената Литвинова вернулась в Россию ради матери

Слово и Дело

Актриса и режиссер Рената Литвинова вернулась в Россию.Сбежавшая во Францию звезда прилетела на родину ради матери.Артистка решила вернуться в родную страну ради 85-летнего юбилея матери. Она опубликовала в личном блоге ролик,как едет по трассе до Москвы через Петербург.

Сбежавшая во Францию Рената Литвинова вернулась в Россию ради матери
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Еду к маме на день рождения», – сообщила Литвинова.

При этом ее мать отказывается ехать за границу. Звезда неоднократно

пыталась забрать ее с собой. Напомним, знаменитость около года жила в столице Франции. Там Литвинова продолжала вести светскую жизнь и строить карьеру.

Звёзды,Рената Литвинова,
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