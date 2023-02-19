Сбежавшая во Францию Рената Литвинова вернулась в Россию ради матери

Актриса и режиссер Рената Литвинова вернулась в Россию.Сбежавшая во Францию звезда прилетела на родину ради матери.Артистка решила вернуться в родную страну ради 85-летнего юбилея матери. Она опубликовала в личном блоге ролик,как едет по трассе до Москвы через Петербург.
«Еду к маме на день рождения», – сообщила Литвинова.
При этом ее мать отказывается ехать за границу. Звезда неоднократно
пыталась забрать ее с собой. Напомним, знаменитость около года жила в столице Франции. Там Литвинова продолжала вести светскую жизнь и строить карьеру.