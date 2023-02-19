Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Тодоренко повторила знаменитый образ Одри Хепберн и восхитила подписчиков

Мослента

Знаменитый образ британской актрисы Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани» повторила телеведущая Регина Тодоренко. Видеозаписью перевоплощения она поделилась на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Тодоренко повторила знаменитый образ Одри Хепберн
Фото: МослентаМослента

«Как же я влюбилась в этот фильм 16 лет назад… Перечитав книгу через 10 лет та Холли Голайтли, которую я любила, предстала передо мной в совершенно ином образе: наивная, легкомысленная, местами безответственная», — поделилась блогерша.

Образ Тодоренко восхитил ее подписчиков. На ролике она предстала в черном платье до колен с открытыми плечами, черных высоких перчатках, в серебряных босоножках и жемчужном колье.

«Сделала мой день. Регина, ты супер!», «Классный образ», «Ей все идет!», «Ого, Регина, вам очень идет. Красоточка», — прокомментировали юзеры.

Ранее Тодоренко похвасталась изменениями во внешности. Знаменитость показала, что сняла брекеты.

Звёзды,Регина Тодоренко,Одри Хепберн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий