Тодоренко повторила знаменитый образ Одри Хепберн

Знаменитый образ британской актрисы Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани» повторила телеведущая Регина Тодоренко. Видеозаписью перевоплощения она поделилась на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Мослента Мослента

«Как же я влюбилась в этот фильм 16 лет назад… Перечитав книгу через 10 лет та Холли Голайтли, которую я любила, предстала передо мной в совершенно ином образе: наивная, легкомысленная, местами безответственная», — поделилась блогерша.

Образ Тодоренко восхитил ее подписчиков. На ролике она предстала в черном платье до колен с открытыми плечами, черных высоких перчатках, в серебряных босоножках и жемчужном колье.

«Сделала мой день. Регина, ты супер!», «Классный образ», «Ей все идет!», «Ого, Регина, вам очень идет. Красоточка», — прокомментировали юзеры.