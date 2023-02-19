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2 часа назад

Рианна впервые вышла в свет после объявления о второй беременности

Super.ru

Свершилось то, чего мы все так ждали: главная законодательница беременной моды вышла на свой подиум, то есть на улицы Лос-Анджелеса. Рири, как всегда, не подвела и начала свой марафон с яркого, но на удивление закрытого образа. Для ужина в ресторане певица и бизнесвумен надела длинную коричневую шубу (надеемся, что из искусственного меха) поверх белой футболки с изображением Годзиллы и джинсов с пацификом, знаком бесконечности и другими символами. Ни голых ног, ни глубокого декольте, как во время первой беременности, — наряд лишь чуть приоткрывал ее округлившийся животик.

Рианна впервые вышла в свет после объявления о беременности
Фото: Super.ruSuper.ru

Напомним, Рианна официально подтвердила свою вторую беременность сразу после выступления на Супербоуле. Новость появилась спустя девять месяцев после появления на свет первого ребенка звезды: в прошлом мае у Рианны и ее партнера A$AP Rocky родился сын. А до этого певица радовала фанатов и раздражала хейтеров невероятно откровенными беременными образами. Так что ждем новых дерзких выходов — то ли еще будет!

Звёзды,Рианна,
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