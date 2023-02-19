Рианна впервые вышла в свет после объявления о беременности

Свершилось то, чего мы все так ждали: главная законодательница беременной моды вышла на свой подиум, то есть на улицы Лос-Анджелеса. Рири, как всегда, не подвела и начала свой марафон с яркого, но на удивление закрытого образа. Для ужина в ресторане певица и бизнесвумен надела длинную коричневую шубу (надеемся, что из искусственного меха) поверх белой футболки с изображением Годзиллы и джинсов с пацификом, знаком бесконечности и другими символами. Ни голых ног, ни глубокого декольте, как во время первой беременности, — наряд лишь чуть приоткрывал ее округлившийся животик.