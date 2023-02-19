Рианна впервые вышла в свет после объявления о беременности

Свершилось то, чего мы все так ждали: главная законодательница беременной моды вышла на свой подиум, то есть на улицы Лос-Анджелеса. Рири, как всегда, не подвела и начала свой марафон с яркого, но на удивление закрытого образа. Для ужина в ресторане певица и бизнесвумен надела длинную коричневую шубу (надеемся, что из искусственного меха) поверх белой футболки с изображением Годзиллы и джинсов с пацификом, знаком бесконечности и другими символами. Ни голых ног, ни глубокого декольте, как во время первой беременности, — наряд лишь чуть приоткрывал ее округлившийся животик.
Напомним, Рианна официально подтвердила свою вторую беременность сразу после выступления на Супербоуле. Новость появилась спустя девять месяцев после появления на свет первого ребенка звезды: в прошлом мае у Рианны и ее партнера A$AP Rocky родился сын. А до этого певица радовала фанатов и раздражала хейтеров невероятно откровенными беременными образами. Так что ждем новых дерзких выходов — то ли еще будет!